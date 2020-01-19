Кубок мира по биатлону: Вита Семеренко вошла в топ-10 женской гонки преследования

Украинка показала чистую стрельбу.

В немецком Рупольдинге, где проходит пятый этап Кубка мира по биатлону, состоялась женская гонка преследования.

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Украину в гонке представляли сестры Вита и Валентина Семеренко, а также Юлия Джима, которая допустила семь промахов и в итоге не смогла финишировать.

Вита Семеренко стартовала 34-й с отставанием 1.50,5. Украинка закрыла все 20 мишеней без промахов и в итоге сумела стать восьмой на финише. Валентина Семеренко допустила один промах и заняла 18-е место.

Победу с одним промахом одержала норвежка Тириль Экхофф.

Результаты гонки:

1. Тириль Экхофф (Норвегия) - 34:08,7 (0+0+1+0)

2. Паулина Фиалкова (Словакия) - +46,3 (1+0+0+1)

3. Ханна Эберг (Швеция) - +55,1 (0+1+0+1)

8. Вита Семеренко (Украина) - +1:13,1 (0+0+0+0)

18. Валентина Семеренко (Украина) - +2:03,1 (0+0+1+0)

Юлия Джима (Украина) (0+2+2+3) - не финишировала

Ранее УНИАН также сообщал о результатах женской эстафеты в Рупольдинге.