"Защищаю Украину": Свитолина объяснила, почему ее не нужно критиковать за выступление в России

Украинская теннисистка в этом году играла на Кубке Кремля.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина ответила на вопрос о том, почему болельщикам и журналистам не стоит критиковать ее за поездку на Кубок Кремля в Россию.

Об этом Свитолина сказала в интервью сайту Tribuna.com.

"Когда я приезжаю туда, то представляю Украину. Если выигрываю этот турнир или просто там играю, то в каждом матче отстаиваю флаг Украины. Я защищаю Украину тем, что делаю лучше всего - игрой в теннис", - сказала теннисистка.

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Свитолина также объяснила, почему людям так важно то, что спортсмены говорят о политике:

"Потому что мы публичные люди. В нас ищут то, за что можно зацепиться. Это не очень хороший вариант. Нас спрашивают, мы что-то отвечаем, и тогда выуживают то, что им нужно, пытаются что-то найти.

Ломаченко, Усик, я, другие - мы все выступаем под флагом Украины. С нашим именем всегда ассоциируется сине-желтый флаг. Не думаю, что нужно еще что-то объяснять. Объяснять, что мы против чего-то или не любим Украину, что-то не то делаем или не живем в Украине. Все пытаются за что-то зацепиться. Мы всегда выступаем за страну. У меня было очень много предложений из других стран, у каждого они были. Не вижу смысла гнобить нас с этой стороны".

Напомним, в этом году Свитолина поехала на Кубок Кремля, но вылетела уже в первом раунде.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Свитолина поделилась ожиданиями от следующего сезона.