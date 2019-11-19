"Грандиозные планы": Свитолина поделилась ожиданиями от следующего сезона

Украинка постарается оказаться на вершине женского Тура.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала об ожиданиях от следующего сезона.

Теннисистка дала интервью tochka.net, в котором призналась, что стремится стать первой ракеткой мира:

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"В следующем сезоне у меня есть все возможности для достижения этой цели. Я уже достаточно много времени провела в Туре и набралась опыта. Теперь все зависит от выполнения задач, плана игры на каждый матч и моей готовности. Для меня еще очень важно всегда быть психологически в форме: быть готовой бороться за каждый матч со свежими силами. Так как в теннисе игровой сезон является одним из самых длинных в спорте, довольно-таки тяжело этого достичь. Но я полагаю, что это приходит с опытом.

У меня грандиозные планы, но больше всего мне хотелось бы победить на турнире "Большого шлема". Это одна из основных моих целей. Но самое главное сейчас - восстановить здоровье, чтобы не беспокоила боль в колене. Когда я чувствую себя здоровой, могу добиваться высоких достижений", - отметила Свитолина.

Также украинка рассказала подробнее о своих проблемах с коленом:

"Боль в колене в этом сезоне я чувствовала очень часто и ее сложно было контролировать, так как она зависела от нагрузки. Было много матчей и, конечно же, было тяжело. С такой травмой особенно сложно играть на грунтовом покрытии. У меня постоянно были передышки, процедуры, уколы. Очень жаль, что я не смогла подготовиться к грунтовому сезону надлежащим образом. Сейчас я прохожу интенсивное лечение, стараюсь восстановиться и быть готовой к следующему году".

УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина в минувшем сезоне осталась без титулов, но это не помешало ей заработать рекордные призовые в карьере.