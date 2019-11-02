В шаге от титула: Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA (видео)
Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала финалисткой Итогового турнира WTA в Китае.
В трех сетах украинка, которая является восьмым номером WTA, разобралась с седьмой ракеткой мира из Швейцарии Белиндой Бенчич.
Свитолина уступила в первом сете, но затем сравняла счет, а также уверенно вела в третьей партии, но Бенчич в итоге отказалась продолжать матч из-за проблем с бедром при счете в пользу украинки - 5:7, 6:3, 4:1. Несколько раз по ходу поединка швейцарка обращалась к доктору.
Свитолина одержала четвертую подряд победу в текущем розыгрыше турнира и вышла в финал, где ее соперницей станет победительница второго полуфинала между чешкой Каролиной Плишковой и австралийкой Эшли Барти.
Украинка является действующей чемпионкой Итогового турнира WTA.
УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина в третий раз подряд стала автором лучшего удара дня.