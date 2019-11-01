Итоговый турнир WTA: Свитолина в третий раз подряд стала автором лучшего удара дня (видео)
22:18, 01 ноября 2019Другое
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Украинская теннисистка вновь порадовала болельщиков эффектной игрой.
Элина Свитолина / REUTERS
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в третий раз стала автором лучшего удара дня на Итоговом турнире WTA, который в эти дни проходит в Китае.
Об этом сообщает официальный аккаунт WTA в Twitter.
В восьмом гейме второго сета матча против Софии Кенин Свитолина успела добраться до мяча и великолепно направила его под сетку соперницы, вынудив американку ошибиться.
Напомним, Свитолина обыграла Кенин в двух сетах, одержав третью подряд победу на турнире.
Watch and you'll see why we picked this point from @ElinaSvitolina as our #ShotoftheDay#WTAFinalspic.twitter.com/EuXAXbAXVy— WTA (@WTA) 1 ноября 2019 г.
УНИАН ранее также сообщал о том, что на Итоговом турнире WTA определились полуфинальные пары.
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