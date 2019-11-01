Итоговый турнир WTA: Свитолина в третий раз подряд стала автором лучшего удара дня (видео)

Украинская теннисистка вновь порадовала болельщиков эффектной игрой.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в третий раз стала автором лучшего удара дня на Итоговом турнире WTA, который в эти дни проходит в Китае.

Об этом сообщает официальный аккаунт WTA в Twitter.

В восьмом гейме второго сета матча против Софии Кенин Свитолина успела добраться до мяча и великолепно направила его под сетку соперницы, вынудив американку ошибиться.

Напомним, Свитолина обыграла Кенин в двух сетах, одержав третью подряд победу на турнире.

УНИАН ранее также сообщал о том, что на Итоговом турнире WTA определились полуфинальные пары.