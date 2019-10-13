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Формула-1: пилот Мерседеса одержал победу на Гран-при Японии

10:53, 13 октября 2019
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Валттери Боттас / REUTERS

Вторым финишную черту пересек гонщик "Феррари" Себастьян Феттель, а замкнул тройку призеров Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".

В личном зачете после этой гонки у Хэмилтона 338 очков, у Боттаса - 274 очка, а третьим идет пилот "Феррари" Шарль Леклер (223 очка).

Также отметим, что "Мерседес" оформил шестую подряд и досрочную победу в Кубке конструкторов.

Гран-при Японии. Топ-10

1. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 1:23.21,510

2. Себастьян Феттель (Германия, "Феррари") - отставание 11,376

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Феррари") - 11,786

4. Александр Албон (Таиланд, "Феррари") - 1.01.152

5. Карлос Сайнс (Испания, "Макларен") - 1.09.081

6. Шарль Леклер (Монако, "Феррари") - 1 круг

7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, "Рено") - 1 круг

8. Пьер Гасли (Франция, "Торо Россо") - 1 круг

9. Нико Хюлькенберг (Германия, "Рено") - 1 круг

10. Ленс Стролл (Канада, "Расинг Пойнт") - 1 круг

Как сообщал УНИАН, победу на предыдущем этапе одержал Льюис Хэмилтон.

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Теги: #Формула-1#Мерседес#Валттери Боттас