Формула-1: Мерседес прервал серию побед Феррари

Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Сочи.

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Сочи.

Хэмилтон стартовал в гонке вторым, но в итоге сумел опередить пилота "Феррари" Шарля Леклера, который финишировал третьим. Вторым стал представитель "Мерседеса" Валттери Боттас.

Себастьян Феттель из "Феррари" из-за проблем с болидом сошел с дистанции.

"Мерседес" одержал первую победу за четыре гонки, прервав серию "Феррари".

После этой гонки в личном зачете у Хэмилтона 322 очка, у Боттаса - 249, а замыкает тройку Леклер (215).

В Кубке конструкторов у "Мерседеса" 571 очко, у "Феррари" - 409, а у ""Ред Булл" - 311.

Гран-при Сочи. Топ-10

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 1:33.38.992

2. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - отставание 3,829

3. Шарль Леклер (Монако, "Феррари") - 5,212

4. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл") - 14,210

5. Александр Албон (Таиланд, "Ред Булл") - 38,348

6. Карлос Сайнс (Испания, "Макларен") - 45,889

7. Серхио Перес (Мексика, "Расинг Пойнт") - 48,728

8. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 57,749

9. Кевин Магнуссен (Дания, "Хаас") - 58,779

10. Нико Хюлькенберг (Германия, "Рено") - 59,841

Как сообщал УНИАН, на предыдущем этапе Формулы-1 победу отпраздновал Себастьян Феттель.