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Сборная Украины одержала вторую победу на чемпионате Европы по волейболу

20:23, 16 сентября 2019
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Украинцы идут на третьей строчке в группе D / фото: cev.lu

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Украинцы не лучшим образом начали матч и уступили в первом сете, но затем нашли свою игру и доминировали до конца встречи. Самым результативным в составе украинской сборной стал Олег Плотницкий, набравший 17 очков.

Украина - Черногория - 3:1 (19:25, 25:18, 25:15, 25:19)

В следующем поединке на континентальном первенстве подопечные Угиса Крастиньша 18 сентября сыграют против Эстонии.

В плей-офф турнира, напомним, выйдут четыре лучшие команды группы из шести. Украинцы занимают третью строчку, набрав шесть очков.

Как сообщал УНИАН, во втором матче на турнире украинцы уступили Нидерландам.

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Теги: #волейбол#сборная Украины по волейболу