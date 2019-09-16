Сборная Украины одержала вторую победу на чемпионате Европы по волейболу
20:23, 16 сентября 2019Другое
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Украинцы разобрались с Черногорией.
Украинцы идут на третьей строчке в группе D / фото: cev.lu
Мужская сборная Украины в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу в Нидерландах обыграла сборную Черногории.
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Украинцы не лучшим образом начали матч и уступили в первом сете, но затем нашли свою игру и доминировали до конца встречи. Самым результативным в составе украинской сборной стал Олег Плотницкий, набравший 17 очков.
Украина - Черногория - 3:1 (19:25, 25:18, 25:15, 25:19)
В следующем поединке на континентальном первенстве подопечные Угиса Крастиньша 18 сентября сыграют против Эстонии.
В плей-офф турнира, напомним, выйдут четыре лучшие команды группы из шести. Украинцы занимают третью строчку, набрав шесть очков.
Как сообщал УНИАН, во втором матче на турнире украинцы уступили Нидерландам.
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