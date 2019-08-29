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Украинки не смогли выйти в плей-офф чемпионата Европы по волейболу

00:32, 29 августа 2019
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Украинки дважды вели в счете / фото: cev.eu

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В четвертом туре группового этапа Украина в Лодзе проиграла решающий поединок команде Словении.

Украинки дважды вели в счете по сетам, но удержать преимущество в итоге не удалось. 

Украина - Словения - 2:3 (25:22, 21:25, 25:18, 21:25, 8:15)

Таким образом, подопечные Гария Егиазарова досрочно потеряли шансы на четвертое место в группе и выход в плей-офф. Поединок с Португалией 29 августа уже не будет иметь турнирного значения.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем матче турнира сборная Украины уступила Польше.

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Теги: #сборная Украины#волейбол#чемпионат Европы