Украинки не смогли выйти в плей-офф чемпионата Европы по волейболу
00:32, 29 августа 2019Другое
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Женская сборная Украины потерпела четвертое подряд поражение.
Украинки дважды вели в счете / фото: cev.eu
Женская сборная Украины по волейболу проиграла четвертый подряд матч на чемпионате Европы, который проходит в четырех странах.
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В четвертом туре группового этапа Украина в Лодзе проиграла решающий поединок команде Словении.
Украинки дважды вели в счете по сетам, но удержать преимущество в итоге не удалось.
Украина - Словения - 2:3 (25:22, 21:25, 25:18, 21:25, 8:15)
Таким образом, подопечные Гария Егиазарова досрочно потеряли шансы на четвертое место в группе и выход в плей-офф. Поединок с Португалией 29 августа уже не будет иметь турнирного значения.
Как сообщал УНИАН, в предыдущем матче турнира сборная Украины уступила Польше.
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