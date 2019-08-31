Свитолина с разгромом выиграла украинское дерби на US Open (видео)
08:53, 31 августа 2019Другое
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Первая ракетка Украины выбила из борьбы Даяну Ястремскую.
Даяна Ястремская и Элина Свитолина / REUTERS
В рамках третьего круга на US Open состоялось украинское дерби - Элина Свитолина встречалась с Даяной Ястремской.
Матч завершился уверенной победой Свитолиной. Пятая ракетка турнира отдала Ястремской только два гейма - 6:2, 6:0.
Свитолина в третий раз подряд вышла в четвертый круг на US Open, повторив свой личный рекорд на турнире. В 1/8 финала украинка встретится с американкой Мэдисон Киз, которая посеяна на турнире под десятым номером.
Ястремская впервые в карьере играла в третьем раунде US Open.
"Это был очень особенный матч для Украины, для нас обеих, мы обе из Одессы. Мой опыт немного сыграл свою роль. Я довольна своим теннисом и жду следующего матча", - отметила Свитолина.
Как сообщал УНИАН, ранее на US Open Свитолина уверенно разобралась с Винус Уильямс.
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