Украинка Снигур стала победительницей юниорского Уимблдона (фото)

Дарья Снигур стала второй украинкой в истории, которой удалось выиграть юниорский Уимблдон.

Украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла юниорский Уимблдон-2019.

В финальном матче Снигур обыграла представительницу США Алекс Ноэль.

17-летняя украинка проигрывала по ходу каждого из двух сетов (1:4 и 3:0), но в итоге сумела одержать победу со счетом 6:4, 6:4.

Для Снигур эта победа стала дебютной на юниорских турнирах "Большого шлема".

Снигур стала второй в истории украинской теннисисткой, которой удалось победить в финале юниорского Уимблдона. Ранее в 2004 году в Лондоне побеждала Катерина Бондаренко.

Что касается всех турниров "Большого шлема", то Снигур стала пятой представительницей Украины, которой удалось выиграть турниры среди игроков до 18 лет. Кроме Снигур и Бондаренко, это также удавалось Андрею Медведеву (Ролан Гаррос-1991), Элине Свитолиной (Ролан Гаррос-2010) и Марте Костюк (Australian Open-2017).

Как сообщал УНИАН, на предыдущей стадии Уимблдона Снигур разгромила первую ракетку турнира.