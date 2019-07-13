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Украинка Снигур стала победительницей юниорского Уимблдона (фото)

16:51, 13 июля 2019
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Дарья Снигур / REUTERS

В финальном матче Снигур обыграла представительницу США Алекс Ноэль.

17-летняя украинка проигрывала по ходу каждого из двух сетов (1:4 и 3:0), но в итоге сумела одержать победу со счетом 6:4, 6:4.

Для Снигур эта победа стала дебютной на юниорских турнирах "Большого шлема".

Снигур стала второй в истории украинской теннисисткой, которой удалось победить в финале юниорского Уимблдона. Ранее в 2004 году в Лондоне побеждала Катерина Бондаренко.

Что касается всех турниров "Большого шлема", то Снигур стала пятой представительницей Украины, которой удалось выиграть турниры среди игроков до 18 лет. Кроме Снигур и Бондаренко, это также удавалось Андрею Медведеву (Ролан Гаррос-1991), Элине Свитолиной (Ролан Гаррос-2010) и Марте Костюк (Australian Open-2017).

Дарья Снигур / REUTERS
Дарья Снигур / REUTERS
Дарья Снигур / REUTERS

Как сообщал УНИАН, на предыдущей стадии Уимблдона Снигур разгромила первую ракетку турнира.

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Теги: #Дарья Снигур#Уимблдон-2019