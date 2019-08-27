Свитолина вышла во второй круг US Open (видео)

Первая ракетка Украины обыграла 17-летнюю американку.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина успешно стартовала на турнире "Большого шлема" US Open.

В матче первого раунда Свитолина, которая посеяна на турнире под №5, обыграла 17-летнюю американку Уитни Осигве (№109 в рейтинге WTA).

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Встреча завершилась победой Свитолиной в двух сетах - 6:1, 7:5.

Во втором круге Свитолина встретится с известной американкой Винус Уильямс, которая на данный момент занимает в мировом рейтинге 52-ю строчку. Счет личных встреч - 2:1 в пользу украинки.

Видеообзор матча Свитолина - Осигве был опубликован на официальном канале US Open в YouTube.

УНИАН ранее также сообщал о том, что первый круг на US Open успешно преодолела Даяна Ястремская.