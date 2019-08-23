Российского топ-хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали за употребление кокаина
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала хоккеиста сборной России и "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова из-за нарушения антидопинговых правил.
Об этом сообщает официальный сайт IIHF.
В допинг-пробе хоккеиста, которую он сдал 26 мая, во время чемпионата мира-2019, был обнаружен кокаин.
Кузнецов дисквалифицирован на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 12 июня 2019 года.
Также сообщается, что российский форвард не стал требовать вскрытия пробы В.
Напомним, в мае в сети появилось видео, на котором Кузнецов находится в номере отеля, а перед ним на столе лежат две "дорожки" белого порошка. Тогда хоккеист заявил, что никогда не принимал наркотики, а видео, которое появилось в сети, было сделано еще в 2018 году.
УНИАН ранее также сообщал о том, что американский баскетболист курьезно провалил допинг-тест, оказавшись "беременным".