Российского топ-хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали за употребление кокаина

Евгений Кузнецов сдал положительную допинг-пробу во время ЧМ-2019.

Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала хоккеиста сборной России и "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова из-за нарушения антидопинговых правил.

Об этом сообщает официальный сайт IIHF.

В допинг-пробе хоккеиста, которую он сдал 26 мая, во время чемпионата мира-2019, был обнаружен кокаин.

Кузнецов дисквалифицирован на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 12 июня 2019 года.

Также сообщается, что российский форвард не стал требовать вскрытия пробы В.

Напомним, в мае в сети появилось видео, на котором Кузнецов находится в номере отеля, а перед ним на столе лежат две "дорожки" белого порошка. Тогда хоккеист заявил, что никогда не принимал наркотики, а видео, которое появилось в сети, было сделано еще в 2018 году.

УНИАН ранее также сообщал о том, что американский баскетболист курьезно провалил допинг-тест, оказавшись "беременным".