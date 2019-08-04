Оказался "беременным": американский баскетболист курьезно провалил допинг-тест

Ди Джей Купер попался на попытке сфальсифицировать допинг-пробу.

Американский баскетболист Ди Джей Купер сдал женскую мочу, пытаясь сфальсифицировать допинг-тест.

Как сообщает eurohoops.net со ссылкой на rtvslo.si, Купер получил двухлетнюю дисквалификацию, которая берет отсчет с июня 2018 года. Подробности отстранения баскетболиста стали известны только сейчас.

Купер должен был пройти допинг-тест, чтобы выступать за сборную Боснии и Герцеговины в качестве натурализованного игрока. Однако результаты допинг-теста показали, что баскетболист беременен. В анализе мочи был обнаружен гормон "gHC", который вырабатывается во время беременности.

Выяснилось, что Купер пытался подменить мочу и сдал анализы своей девушки.

Баскетболист был отстранен за мошенничество и не сможет выходить на площадку до 2020 года.

Последним профессиональным клубом Купера был "Монако". По ходу карьеры 28-летний защитник также играл в Европе за "Енисей", "Красный Октябрь", ПАОК, "Панатинаикос", АЕК, "Гравелин" и "По-Ортез".

УНИАН ранее также сообщал о том, что один из кураторов системы допинга в России добился отмены наказания в CAS.