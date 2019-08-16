цей матеріал доступний українською

Лучший гандбольный клуб Украины развели с российским Спартаком в SEHA-лиге

13:55, 16 августа 2019
Другое
78 0
Мотор в новом сезоне дебютирует в SEHA-лиге / фото: handball.motorsich.com

"Спартак" заявился в турнир, заменив в нем венгерскую "Татабанью", которая изначально попала в одну группу с "Мотором". В связи с этим организаторам пришлось провести повторную жеребьевку, сообщает официальный сайт турнира.

Читайте такжеГруппа жизни: Украина получила соперников по финальной части гандбольного Евро-2020

По ее итогам "Мотор" остался в первой группе, а "Спартак" попал во вторую. Из группы В в группу А перешел Пекинский спортивный университет.

Группа А: "Вардар" (Македония), "Нексе" (Хорватия), "Войводина" (Сербия), "Мотор" (Украина), "Татран" (Словакия), Пекинский спортивный университет (Китай)

Группа В: "Веспрем" (Венгрия), "Загреб" (Хорватия), БГК им. Мешкова (Беларусь), "Еврофарм Работник" (Македония), "Металопластика" (Сербия), "Спартак" (Россия).

По итогам группового этапа по две лучшие команды из каждой группы выйдут сразу в четвертьфинал, а команды, которые займут места с третьего по шестое начнут путь в плей-офф с 1/8 финала.

Как сообщал УНИАН, ранее в "Моторе" объяснили участие в SEHA-лиге, спонсором которой является российская компания.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #гандбол#Мотор Запорожье