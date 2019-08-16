Лучший гандбольный клуб Украины развели с российским Спартаком в SEHA-лиге
Организаторы SEHA-лиги приняли решение развести украинский "Мотор" и российский "Спартак" по разным группам.
"Спартак" заявился в турнир, заменив в нем венгерскую "Татабанью", которая изначально попала в одну группу с "Мотором". В связи с этим организаторам пришлось провести повторную жеребьевку, сообщает официальный сайт турнира.
Читайте такжеГруппа жизни: Украина получила соперников по финальной части гандбольного Евро-2020
По ее итогам "Мотор" остался в первой группе, а "Спартак" попал во вторую. Из группы В в группу А перешел Пекинский спортивный университет.
Группа А: "Вардар" (Македония), "Нексе" (Хорватия), "Войводина" (Сербия), "Мотор" (Украина), "Татран" (Словакия), Пекинский спортивный университет (Китай)
Группа В: "Веспрем" (Венгрия), "Загреб" (Хорватия), БГК им. Мешкова (Беларусь), "Еврофарм Работник" (Македония), "Металопластика" (Сербия), "Спартак" (Россия).
По итогам группового этапа по две лучшие команды из каждой группы выйдут сразу в четвертьфинал, а команды, которые займут места с третьего по шестое начнут путь в плей-офф с 1/8 финала.
Как сообщал УНИАН, ранее в "Моторе" объяснили участие в SEHA-лиге, спонсором которой является российская компания.