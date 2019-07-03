В лучшем гандбольном клубе Украины объяснили участие в турнире с российским спонсором

Запорожский "Мотор" заявляется в международную SEHA-лигу, которую спонсирует "Газпром".

Семикратный чемпион Украины по гандболу "Мотор" выступил с открытым письмом касательно своего дебюта в SEHA-лиге - международном турнире, главным партнером которого является российская компания "Газпром".

"Мотор" собирается участвовать в SEHA-лиге, начиная со следующего сезона. В турнире также принимают участие чемпионы Словакии, Хорватии, Венгрии, Румынии, Беларуси, Сербии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины.

"Приняв предложение участвовать в будущем сезоне в SEHA-League "Мотор" столкнулся с непониманием этого шага со стороны Федерации гандбола Украины. ФГУ смущает факт, что одним из спонсоров SEHA-League является "Газпром".

Однако, следуя этой логике, донецкий "Шахтер" должен отказаться от участия в групповом турнире футбольной Лиги чемпионов, ведь "Газпром" является также одним из спонсоров Лиги чемпионов УЕФА", - говорится в заявлении руководителя "Мотора" Олимпия Покатова.

Читайте такжеЛучший гандбольный клуб Украины будет выступать в зарубежной лиге

"К сожалению, руководители ФГУ не понимают, что участие в таком конкурентном турнире как SEHA-League принесет пользу и откроет новые возможности для гандбольного клуба "Мотор" и минимум семи наших игроков - членов национальной сборной Украины, а также для ФГУ в целом", - добавил Покатов.

В "Моторе" также подчеркнули, что из-за отсутствия должного уровня конкуренции во внутреннем чемпионате клубу ежегодно в январе приходится выезжать в Германию, Польшу, Словению и Беларусь для поиска качественных спарринг-партнеров.

Отметим, что ранее ФГУ заявила, что не поддерживает SEHA-лигу, так как "на территории Украины не может быть представлена ​​та или иная структура под названием "Газпром", которая находится в санкционных списках". В частности, ФГУ - против размещения рекламной продукции российской компании.

В "Моторе" утверждают, что ограничения Министерства молодежи и спорта Украины, о которых 4 июня было проинформирована ФГУ, "абсолютно не касаются клубных вопросов и тем более SEHA-League".

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины получила соперников по финальной части гандбольного Евро-2020.