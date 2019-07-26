В России похвастались разрешением участвовать в Олимпиаде-2020

Олимпийский комитет России заявил, что МОК разрешил россиянам соревноваться под своим флагом.

Олимпийский комитет России (ОКР) заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским спортсменам выступать на Олимпиаде-2020 под своим флагом.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ОКР.

В ОКР заявили, что получили "официальное приглашение" от МОК.

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"Олимпийский комитет России получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий", - говорится в сообщении.

В ОКР также уточнили, что это касается и российских легкоатлетов, несмотря на то, что в июне Международная федерация легкой атлетики (IAAF) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Напомним, из-за допинга в российском спорте на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане российские спортсмены участвовали под нейтральным флагом и под названием "Олимпийские атлеты из России", а на Олимпиаду-2016 в связи с отстранением ВФЛА в Рио была допущена только одна российская легкоатлетка. После Олимпиады-2018 ОКР был восстановлен в правах.

УНИАН ранее также сообщал о том, что один из главных кураторов системы допинга в России добился отмены наказания в CAS.