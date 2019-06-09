IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов

Российские спортсмены по-прежнему не смогут участвовать в международных соревнованиях под флагом РФ.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Об этом заявил глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен, передает ТАСС.

"Мы рекомендовали и совет согласился, что ВФЛА не должна быть восстановлена", - сказал Андерсен.

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Он также отметил, что вопрос восстановления ВФЛА в правах будет рассмотрен после перепроверки данных допинг-проб московской лаборатории.

Андерсен обратил внимание еще на два важных момента:

"Рабочая группа отметила недавние утверждения о том, что отстраненные тренеры и врач продолжают работать с российскими спортсменами. Помимо этого, рабочая группа уведомила о расследовании по делу о возможной причастности официальных лиц ВФЛА к сокрытию допингового нарушения одним из спортсменов. Вопрос восстановления не может быть рассмотрен до тех пор, пока эти расследования не закончатся".

Напомним, российские легкоатлеты были остранены после допингового скандала в 2015 году. В 2016 году им разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе, а также на основании индивидуальных заявок.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде из-за фальсификации документов спортсмена, который пропустил три допинг-теста.