Победа украинки Снигур на юниорском Уимблдоне: появилось яркое видео триумфа
20:14, 13 июля 2019Другое
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17-летняя украинка впервые в карьере выиграла юниорский турнир "Большого шлема".
Дарья Снигур / REUTERS
Украинская теннисистка Дарья Снигур стала победительницей юниорского Уимблдона-2019, обыграв в финале американку Алекс Ноэль.
В YouTube появилось видео последнего гейма финального матча, ярких эмоций Снигур, а также церемонии награждения.
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Сразу после финального розыгрыша Снигур устроила победный забег по корту и обняла своего тренера.
Напомним, Снигур стала пятой в истории представительницей Украины, которой удалось победить на турнирах "Большого шлема" среди игроков до 18 лет. Для 17-летней украинки это был первый финал на "мэйджорах".
Стоит отметить, что Снигур смогла выиграть Уимблдон, будучи несеяной теннисисткой.
УНИАН также сообщал о том, что Уимблдон-2019 в одиночном женском разряде выиграла румынка Симона Халеп.
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