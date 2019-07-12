Украинская теннисистка с разгромом вышла в финал юниорского Уимблдона

Дарья Снигур впервые в карьере сразится за титул на турнире "Большого шлема".

Украинская теннисистка Дарья Снигур стала финалисткой юниорского Уимблдона-2019.

В матче 1/2 финала украинка в двух сетах разгромила представительницу Испании Эмму Наварро, которая была посеяна на турнире под первым номером.

Матч продлился всего 46 минут, Снигур отдала сопернице только три гейма. Итоговый счет - 6:3, 6:0.

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17-летняя киевлянка впервые в карьере вышла в финал на турнирах "Большого шлема". Ранее лучшим результатом Снигур был выход в полуфинал Australian Open в текущем сезоне.

В финале Уимблдона украинка сыграет против победительницы матча Алекса Ноэль (США) - Диан Парри (Франция).

Отметим, что Снигур стала пятой украинкой в истории, которой удалось пробиться в финал юниорского Уимблдона. Ранее до решающего матча в Лондоне доходили Татьяна Перебийнис (2000), Катерина Бондаренко (2004), Элина Свитолина (2012) и Даяна Ястремская (2016). Отпраздновать победу удалось только Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, на предыдущей стадии турнира Снигур обыграла представительницу России.