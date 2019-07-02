Украинский спортсмен – чемпион с медалью или колхозник с трудоднем?

Сегодня – Международный день спортивного журналиста. Но и в такой день приходится не только праздновать, но и работать.

Причем писать доводится не только об успехах и наградах, но и о вещах неприятных.

Свежий скандал прогремел сегодня в украинском спорте. Я имею в виду переписку в Фейсбуке президента Федерации велоспорта Украины Александра Башенко с чемпионкой Европейских игр 2019 в гонке по очкам Анной Соловей. Не буду повторять фабулу: она подробно изложена в СМИ, в том числе здесь – на УНИАН.

Стиль этой дискуссии еще более важен, чем ее суть. Особенно, со стороны спортивного начальника, которому посмела возразить спортсменка его федерации.

Мы имеем типичный случай феодального поведения украинского спортивного топ-функционера, который считает спортсменов и тренеров своими крепостными

Две цитаты господина Сашенко:

«Ты зашла на минное поле. Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем. Чего ты хочешь, чтобы я тебя возил? Я не Базин, запомни, принцесса. Будешь делать работу – примем тебя, будешь вонять – прогоним и не вспомним как звали».

«Аня, смотри, как мы будем учиться. Ты открыла рот, теперь ты за это будешь платить. У тебя есть подписанный тобой контракт. Ты случайно выиграла гонку и решила, что у тебя появилось право на нарушение условий контракта и открывать рот?»

Кроме того, президент УФВ заявил, что теперь велосипедистку исключат из сборной Украины.

Помимо элементарного хамства, недопустимого ни в жизни, ни в спорте, мы имеем типичный случай феодального поведения украинского спортивного топ-функционера, который считает спортсменов и тренеров своими крепостными. Тут даже не имеет значения, соответствуют действительности те или иные факты. Что это за тон? Так выглядит благодарность за победу на крупнейшем старте сезона?

Помимо всего прочего, есть и такой аспект. Если после такого наезда к Анне Соловей подкатят с интересными предложениями люди из федераций других стран, будут ли у нее серьезные аргументы для того, чтобы игнорировать их интерес?

Не самые умные и воспитанные руководители федераций и считают возможным вести себя со спортсменами, как помещик с холопами

Как руководитель одного из комитетов Украинской федерации каратэ, я поинтересовался мнением нашего президента Сергея Левчука об этом инциденте. Сергей привел другую классовую метафору, сказав, что подобное поведение является закономерным продуктом действующей системы украинского спорта, которую он назвал «колхозной». То есть, если в современном цивилизованном мире спортсмены готовятся к достижениям при поддержке общественных и частных структур – клубов, спонсоров, фондов, то у нас спортсмены по-прежнему, как в советские времена, зависят от государства в лице министерства спорта, спортивных обществ и федераций, подавляющая часть которых тоже существуют за счет государственной поддержки. Поэтому не самые умные и воспитанные руководители федераций и считают возможным вести себя со спортсменами, как помещик с холопами или как председатель колхоза с рядовыми тружениками полей.

Кстати, в конфликте Анны Соловей с президентом Башенко государство в лице министра спорта Игоря Жданова поддержало спортсменку. Министр назвал тон общения президента с чемпионкой недопустимым и хамским. Кроме того, он посетовал, что министерство не может напрямую воздействовать на президента федерации – как на представителя общественной структуры. В пресс-службе министерства сказали, что думают над тем, что можно сделать.

А пока я делаю то, что реально можно сделать: предать возмутительный факт как можно большей гласности и дать ему оценку. На то и есть мы, спортивные журналисты, чей день сегодня типа празднуют.