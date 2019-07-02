"Будешь вонять - прогоним": глава Федерации велоспорта Украины публично оскорбил чемпионку Европейских игр

Александр Башенко нахамил Анне Соловей в ответ на справедливое замечание спортсменки.

Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко грубо высказался в адрес чемпионки Европейских игр-2019 Анны Соловей.

Конфликт между функционером и велогонщицей возник в Facebook.

После победы Соловей на Европейских играх Федерация велоспорта Украины на своей официальной странице в соцсети поздравила с победой спортсменки главу Киевской федерации велоспорта Сергея Мухомора.

У спортсменки это вызвало недоумение, о чем она написала в комментариях:

"Удивляюсь вашей некомпетентности. Очень хотелось бы узнать, почему поздравляете незнакомого мне человека, которого я никогда не видела, при этом берете мое фото и мой результат? И самое интересное, что ничем, абсолютно ничем этот человек мне не помогал в подготовке к соревнованиям".

Башенко ответил спортсменке:

"Аня, смотри, как мы будем обучаться, ты открыла рот, теперь ты будешь за это платить".

"Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем, что ты еще хочешь, чтоб я тебя возил? Я не Базин, запомни, принцесса. Будешь делать работу - примем тебя, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали", - также написал глава ФВУ.

"Это не ваша форма, не ваш шлем, из вашего тут только велосипед, который не выдержал и года. Я и так делаю свою работу, и вам не позволю ноги об себя вытирать. Вы меня не принимали, чтоб грозиться выгнать", - ответила Соловей.

Отметим, что в комментариях Башенко нахамил и многим другим людям, которые возмутились таким поведением президента Федерации велоспорта Украины.

Как сообщал УНИАН, Соловей на Европейских играх-2019 выиграла в гонке по очкам.