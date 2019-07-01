В Минске прошла церемония закрытия Европейских игр-2019 (фото, видео)

Вторые в истории Европейские игры проходили с 21 по 30 июня.

В столице Беларуси Минске состоялась церемония закрытия Европейских игр-2019, которые прошли с 21 по 30 июня.

В рамках церемонии состоялся традиционный парад спортсменов. Знаменосцем украинской сборной на церемонии закрытия Игр был боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист, который завоевал в Минске золотую медаль.

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Центральной декорацией церемонии стал 16-метровый объект в центре стадиона, выполненный в виде Национальной библиотеки Беларуси.

Напомним, в ходе соревнований было разыграно 200 комплектов наград в 23 дисциплинах.

Сборная Украины на Европейских играх-2019 завоевала 51 медаль: 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых.

Церемония закрытия Европейских игр - в фоторепортаже REUTERS.

Видео церемонии закрытия в YouTube опубликовал телеканал "Интер".

УНИАН сообщал о том, кто из украинцев стал победителем и призером Европейских игр-2019.