Европейские игры-2019: украинские спортсмены завоевали 51 медаль

Украинцы успешно выступили на соревнованиях в Минске.

С 21 июня по 30 июня в Минске прошли Европейские игры-2019.

На соревнованиях Украину представляло 198 спортсменов во всех пятнадцати видах спорта и двадцати двух дисциплинах.

В ходе соревнований борьбу за медали вели представители 50 стран. Всего было разыграно 200 комплектов наград в 23 дисциплинах.

Европейские игры-2019: медальный зачет

У украинской сборной по итогам соревнований в активе 51 награда (16 золотых, 17 серебряных, 18 бронзовых) и третье место в медальном зачете.

Все медали сборной Украины на Европейских играх в Минске

Золото

Георгий Зантарая - дзюдо, 66 кг - видео.

Дарья Белодед - дзюдо, 48 кг - видео.

Анастасия Сапсай - самбо, 80 кг.

Cборная Украины (Даниил Даниленко, Анна Рыжикова, Татьяна Мельник, Алексей Поздняков) - легкая атлетика, смешанная эстафета 4х400.

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Сборная Украины (Евгений Гуцол, Ольга Ляховая, Яна Качур, Алексей Поздняков) - легкая атлетика, смешанная комбинированная эстафета преследования.

Мария Повх и Людмила Куклиновская - гребля на байдарках и каное, байдарка-двойка, 200 м.

Анна Соловей - велоспорт, гонка по очкам, 25 км.

Юлия Ткач - вольная борьба, 62 кг.

Сборная Украины - легкая атлетика, командные соревнования - видео.

Виктор Выхрист - бокс, супертяжелый вес - видео.

Жан Беленюк - греко-римская борьба, 87 кг.

Александр Хижняк - бокс, 75 кг - видео.

Олег Верняев - спортивная гимнастика, упражнения на брусьях

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Анастасия Бачинская - спортивная гимнастика, вольные упражнения.

Анастасия Серегина - карате, кумите, 61 кг.

Станислав Горуна - карате, кумите, 75 кг.

Серебро

Анастасия Новикова - самбо, 48 кг.

Елена Сайко - самбо, 64 кг.

Олег Омельчук - стрельба из пневматического пистолета, 10 м.

Анна Плотицына - легкая атлетика, барьерный бег 100 м.

Катерина Москалева - самбо, 68 кг.

Сборная Украины - художественная гимнастика, групповые упражнения с 3 обручами и 4 булавами.

Антон Давыденко и Николай Просторов - синхронные прыжки на батуте.

Светлана Малькова и Марина Кийко - синхронные прыжки на батуте.

Александр Сыромятников и Олег Кухарик - гребля на байдарках, 1000 м.

Юрий Вандюк и Андрей Рыбачок - гребля на каноэ, 1000 м.

Юлия Хавалджи - борьба, 53 кг.

Оксана Ливач - вольная борьба, 50 кг.

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Олег Верняев - спортивная гимнастика, многоборье.

Николай Буценко - бокс, 56 кг.

Олег Верняев - спортивная гимнастика, упражнения на коне.

Анжелика Терлюга - карате, кумите, 55 кг.

Елена Старикова - велоспорт, гит, 500 м.

Бронза

Наталья Смаль - самбо, 72 кг.

Марина Бех - легкая атлетика, прыжки в длину.

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Богдан Бондаренко - легкая атлетика, прыжки в высоту.

Галина Ковальская - самбо, 80 кг.

Влада Никольченко - художественная гимнастика, упражнения с обручем.

Влада Никольченко - художественная гимнастика, упражнения с булавами.

Александр Хоцяновский - борьба, 125 кг.

Алла Черкасова - борьба, 68 кг.

Гор Ованесян - вольная борьба, 65 кг.

Евгений Барабанов - бокс, 69 кг.

Павел Коростылев и Елена Костевич - стрельба из малокалиберного пистолета, смешанные команды, 25 м.

Дарья Варинская - спортивная гимнастика, многоборье.

Валерий Чеботарь - каратэ, 84 кг.

Анна Мельник - каратэ, 68 кг.

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Петр Пахнюк - спортивная гимнастика, вольные упражнения.

Игорь Радивилов - спортивная гимнастика, упражнения на кольцах.

Игорь Радивилов - спортивная гимнастика, опорный прыжок

Диана Варинская - спортивная гимнастика, упражнения на бревне

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, где пройдут Европейские игры-2023.