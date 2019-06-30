Европейские игры-2019: украинские спортсмены завоевали 51 медаль
С 21 июня по 30 июня в Минске прошли Европейские игры-2019.
На соревнованиях Украину представляло 198 спортсменов во всех пятнадцати видах спорта и двадцати двух дисциплинах.
В ходе соревнований борьбу за медали вели представители 50 стран. Всего было разыграно 200 комплектов наград в 23 дисциплинах.
Европейские игры-2019: медальный зачет
У украинской сборной по итогам соревнований в активе 51 награда (16 золотых, 17 серебряных, 18 бронзовых) и третье место в медальном зачете.
Все медали сборной Украины на Европейских играх в Минске
Золото
Георгий Зантарая - дзюдо, 66 кг - видео.
Дарья Белодед - дзюдо, 48 кг - видео.
Анастасия Сапсай - самбо, 80 кг.
Cборная Украины (Даниил Даниленко, Анна Рыжикова, Татьяна Мельник, Алексей Поздняков) - легкая атлетика, смешанная эстафета 4х400.
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Сборная Украины (Евгений Гуцол, Ольга Ляховая, Яна Качур, Алексей Поздняков) - легкая атлетика, смешанная комбинированная эстафета преследования.
Мария Повх и Людмила Куклиновская - гребля на байдарках и каное, байдарка-двойка, 200 м.
Анна Соловей - велоспорт, гонка по очкам, 25 км.
Юлия Ткач - вольная борьба, 62 кг.
Сборная Украины - легкая атлетика, командные соревнования - видео.
Виктор Выхрист - бокс, супертяжелый вес - видео.
Жан Беленюк - греко-римская борьба, 87 кг.
Александр Хижняк - бокс, 75 кг - видео.
Олег Верняев - спортивная гимнастика, упражнения на брусьях
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Анастасия Бачинская - спортивная гимнастика, вольные упражнения.
Анастасия Серегина - карате, кумите, 61 кг.
Станислав Горуна - карате, кумите, 75 кг.
Серебро
Анастасия Новикова - самбо, 48 кг.
Елена Сайко - самбо, 64 кг.
Олег Омельчук - стрельба из пневматического пистолета, 10 м.
Анна Плотицына - легкая атлетика, барьерный бег 100 м.
Катерина Москалева - самбо, 68 кг.
Сборная Украины - художественная гимнастика, групповые упражнения с 3 обручами и 4 булавами.
Антон Давыденко и Николай Просторов - синхронные прыжки на батуте.
Светлана Малькова и Марина Кийко - синхронные прыжки на батуте.
Александр Сыромятников и Олег Кухарик - гребля на байдарках, 1000 м.
Юрий Вандюк и Андрей Рыбачок - гребля на каноэ, 1000 м.
Юлия Хавалджи - борьба, 53 кг.
Оксана Ливач - вольная борьба, 50 кг.
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Олег Верняев - спортивная гимнастика, многоборье.
Николай Буценко - бокс, 56 кг.
Олег Верняев - спортивная гимнастика, упражнения на коне.
Анжелика Терлюга - карате, кумите, 55 кг.
Елена Старикова - велоспорт, гит, 500 м.
Бронза
Наталья Смаль - самбо, 72 кг.
Марина Бех - легкая атлетика, прыжки в длину.
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Богдан Бондаренко - легкая атлетика, прыжки в высоту.
Галина Ковальская - самбо, 80 кг.
Влада Никольченко - художественная гимнастика, упражнения с обручем.
Влада Никольченко - художественная гимнастика, упражнения с булавами.
Александр Хоцяновский - борьба, 125 кг.
Алла Черкасова - борьба, 68 кг.
Гор Ованесян - вольная борьба, 65 кг.
Евгений Барабанов - бокс, 69 кг.
Павел Коростылев и Елена Костевич - стрельба из малокалиберного пистолета, смешанные команды, 25 м.
Дарья Варинская - спортивная гимнастика, многоборье.
Валерий Чеботарь - каратэ, 84 кг.
Анна Мельник - каратэ, 68 кг.
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Петр Пахнюк - спортивная гимнастика, вольные упражнения.
Игорь Радивилов - спортивная гимнастика, упражнения на кольцах.
Игорь Радивилов - спортивная гимнастика, опорный прыжок
Диана Варинская - спортивная гимнастика, упражнения на бревне
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, где пройдут Европейские игры-2023.