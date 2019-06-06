Названо имя лучшей спортсменки Украины по итогам мая

НОК Украины признал лучшей спортсменкой месяца легкоатлетку Ярославу Магучих.

Национальный олимпийский комитет Украины подвел итоги мая, назвав имя лучшей спортсменки страны в прошедшем месяце. Ей признана легкоатлетка Ярослава Магучих.

Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.

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Лучшим тренером мая признана личный наставник Магучих Татьяна Степанова.

Прыгунья в высоту Магучих в мае добилась высокого результата на первом этапе "Бриллиантовой лиги".в Катаре. Украинская спортсменка опередила обладательницу серебряной награды Олимпиады-2016 Мирелу Демиреву и завоевала золотую медаль.

17-летняя Магучих стала самой молодой победительницей в истории "Бриллиантовой лиги", а также выполнила олимпийский норматив для попадания на Игры в Токио (196 см).

УНИАН также сообщал о том, что на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме украинка Юлия Левченко завоевала серебряную медаль.