Сестры Музычук сыграли вничью на шахматном турнире претенденток

Украинские шахматистки провели поединки десятого тура.

Анна и Мария Музычук продолжают борьбу на турнире претенденток в России.

В рамках десятого тура украинские шахматистки завершили свои партии вничью.

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Анна Музычук белыми не смогла обыграть китаянку Тань Чжунъи. Мария Музычук также играла белыми и завершила вничью партию против грузинки Наны Дзагнидзе.

После десяти туров украинки набрали по 5 очков и в турнирной таблице делят второе-четвертое места с россиянкой Катериной Лагно. Лидует еще одна представительница России Александра Горячкина, которая набрала 7,5 очка.

Напомним, победительница турнира претенденток получит право сыграть с действующей чемпионкой мира

Как сообщал УНИАН, в девятом туре сестры Музычук одержали победы.