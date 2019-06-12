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Сестры Музычук сыграли вничью на шахматном турнире претенденток

21:04, 12 июня 2019
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Мария Музычук сыграла вничью с Наной Дзагнидзе / фото: fwct2019.com

В рамках десятого тура украинские шахматистки завершили свои партии вничью.

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Анна Музычук белыми не смогла обыграть китаянку Тань Чжунъи. Мария Музычук также играла белыми и завершила вничью партию против грузинки Наны Дзагнидзе.

После десяти туров украинки набрали по 5 очков и в турнирной таблице делят второе-четвертое места с россиянкой Катериной Лагно. Лидует еще одна представительница России Александра Горячкина, которая набрала 7,5 очка.

Напомним, победительница турнира претенденток получит право сыграть с действующей чемпионкой мира 

Как сообщал УНИАН, в девятом туре сестры Музычук одержали победы.

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Теги: #шахматы#Анна Музычук#Мария Музычук