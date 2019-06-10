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Сестры Музычук одержали победы на шахматном турнире в России

20:19, 10 июня 2019
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Анна Музычук выиграла у Наны Дзагнидзе / фото: fwct2019.com

Анна Музычук черными выиграла у грузинской шахматистки Наны Дзагнидзе. А Мария Музычук, играя белыми, победила китаянку Тань Чжунъи.

После девяти туров сестры Музычук набрали по 4,5 очка и делят в турнирной таблице третье-четвертое места.

Лидирует в турнире претенденток россиянка Александра Горячкина, у которой 7,5 очка.

Победительница турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре Анна и Мария Музычук играли друг против друга и завершили партию вничью.

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Теги: #шахматы#Анна Музычук#Мария Музычук