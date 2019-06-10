Сестры Музычук одержали победы на шахматном турнире в России

Украинские шахматистки улучшили свое положение в турнире претенденток.

Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук одержали победы в рамках девятого тура на турнире претенденток, который проходит в России.

Анна Музычук черными выиграла у грузинской шахматистки Наны Дзагнидзе. А Мария Музычук, играя белыми, победила китаянку Тань Чжунъи.

После девяти туров сестры Музычук набрали по 4,5 очка и делят в турнирной таблице третье-четвертое места.

Лидирует в турнире претенденток россиянка Александра Горячкина, у которой 7,5 очка.

Победительница турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре Анна и Мария Музычук играли друг против друга и завершили партию вничью.