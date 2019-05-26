Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею (видео)
В Словакии состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею-2019, в котором встречались сборные Канады и Финляндии.
Встреча завершилась волевой победой финнов со счетом 3:1.
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Дублем у победителей отметился Марко Анттила, еще одна шайба на счету Харри Песонена. У канадцев отличился Ши Теодор.
Сборная Финляндии в третий раз в истории завоевала золотые медали чемпионата мира.
Канада - Финляндия - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Шайбы: Теодор - 2 (Манта, Маккэн), 10:02 - 1:0. Анттила - 3 (бол., Маннинен, Оямяки), 22:35 - 1:1. Анттила - 4 (Савинайнен), 42:45 - 1:2. Песонен - 4 (Тюрвяйнен), 55:54 - 1:3.
Вратари: Мюррей (56:08) - Ланкинен.
Бронзовые награды ЧМ-2019 выиграла сборная России, которая в матче за третье место разгромила сборную Чехии - 5:1.
Как сообщал УНИАН, в полуфинале ЧМ-2019 Финляндия прошла главного фаворита турнира сборную России.