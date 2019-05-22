Украинские теннисистки пробились в четвертьфинал турнира во Франции

Марта Костюк и Даяна Ястремская успешно преодолели второй круг на турнире в Страсбурге.

Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская пробились в четвертьфинал турнира WTA во Франции.

В матче второго круга Костюк сенсационно обыграла седьмую сеяную турнира китаянку Чжэн Сайсай.

Соперницы провели на корте 1 час 19 минут. Встреча завершилась победой Костюк со счетом 6:3, 6:1.

Читайте такжеУкраинские теннисистки успешно стартовали на турнире во Франции

Отметим, что 16-летняя украинка впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA.

Далее Костюк ждет встреча с победительницей пары Каролин Гарсия (Франция, № 24 в рейтинге WTA) - Ребекка Петерсон (Швеция, № 64).

Ястремская за 1 час и 5 минут разобралась с австралийкой Самантой Стосур. Украинка одержала разгромную победу со счетом 6:0, 6:2.

Соперница Ястремской по четвертьфиналу определится в противостоянии Фионы Ферро (Франция, № 88 в рейтинге WTA) и Ван Цян (Китай, №16).

УНИАН ранее также сообщал о том, что первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые за два года покинула топ-8 мирового рейтинга.