Свитолина впервые за два года покинула топ-8 мирового рейтинга

Лучшая теннисистка Украины ухудшила свою позицию в рейтинге WTA.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в обновленном рейтинге WTA потеряла сразу три позиции.

Свежий рейтинг опубликовал официальный сайт WTA.

После неудачного выступления на турнире в Риме, где Свитолина выбыла уже в первом круге и не смогла защитить титул, в рейтинге WTA украинка опустилась на девятое место.

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Отметим, что Свитолина оказалась за пределами топ-8 мировой классификации впервые с 2017 года.

Что касается других украинок в топ-100 мирового рейтинга, то Леся Цуренко потеряла одну позицию и занимает 27-е место, Даяна Ястремская также опустилась на одну строчку и идет 42-й, а Катерина Козлова сохранила 66-е место.

Первой ракеткой мира остается японка Наоми Осака. На второе место в рейтинге WTA поднялась чешка Каролина Плишкова, а на третье опустилась румынка Симона Халеп.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Свитолина оплатила операцию для перспективной украинской теннисистки.