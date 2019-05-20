ЧМ-2019 по хоккею: Швеция и Канада одержали победы, Франция и Австрия понизились в классе

В предпоследний день группового этапа чемпионата мира прошло четыре матча.

На чемпионате мира-2019 по хоккею, который проходит в Словакии, 20 мая состоялось четыре матча группового этапа.

В группе А сборная Великобритании в своем заключительном поединке на турнире одержала первую победу, не только обыграв Францию, но и сохранив прописку в элитном дивизионе. Французы, не одержав ни одной победы, понижаются в классе. В другом матче группы А Канада разгромила Данию.

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В группе В Швеция вырвала победу у Латвии и обеспечила себе путевку в четвертьфинал, а Австрия и Италия определили еще одну команду, которая покинет высший дивизион. Судьба команд решилась в серии буллитов, где точнее оказалась Италия.

Интересно, что шесть предыдущих встреч итальянцы проиграли с общей разницей заброшенных и пропущенных шайб 1-45.

Также отметим, что уже определились все четвертьфиналисты турнира. От группы А ими стали Финляндия, США, Канада и Германия, от группы В - Россия, Швеция, Чехия и Швейцария.

Группа А

Франция - Великобритания - 3:4 ОТ (0:0, 3:2, 0:1, 0:1)

Канада - Дания - 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Положение команд: Финляндия - 16 очков (6 матчей), Канада - 15 (6), США - 14 (6), Германия - 12 (6), Словакия - 9 (6), Дания - 5 (6), Великобритания - 2 (7), Франция - 2 (7)

Группа В

Швеция - Латвия - 5:4 (1:0, 1:1, 3:3)

Австрия - Италия - 3:4 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Положение команд: Россия - 18 очков (6 матчей), Чехия - 15 (6), Швеция - 15 (6), Швейцария - 12 (6), Латвия - 6 (6), Норвегия - 6 (6), Италия - 2 (7), Австрия - 1 (7)

Как сообщал УНИАН, ранее на ЧМ-2019 США одолели Германию, а Россия обыграла Швейцарию.