ЧМ-2019 по хоккею: США одолели Германию, Россия обыграла Швейцарию

На мировом первенстве по хоккею состоялись очередные матчи группового этапа.

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии, 19 мая состоялись очередные матчи.

В группе А сборная США обыграла Германию и обошла немецкую сборную в турнирной таблице. В другом матче группы Финляндия забросила Франции по шайбе в каждом из периодов.

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В группе В Чехия забросила восемь безответных шайб австрийцам, которые потерпели шестое поражение в шести матчах турнира, а Россия была сильнее Швейцарии.

Группа A

Германия - США - 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Франция - Финляндия - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Положение команд: Финляндия - 16 очков (6 матчей), США - 14 (6), Канада - 12 (5), Германия - 12 (6), Словакия - 9 (6), Дания - 5 (5), Франция - 1 (6), Великобритания - 0 (6)

Группа B

Австрия - Чехия - 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)

Швейцария - Россия - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Положение команд: Россия - 18 очков (6 матчей), Чехия - 15 (6), Швеция - 12 (5), Швейцария - 12 (6), Латвия - 6 (5), Норвегия - 6 (6), Австрия - 0 (6), Италия - 0 (6)

Как сообщал УНИАН, ранее на ЧМ-2019 Швеция и Канада одержали важные победы.