НБА: Хьюстон отыгрался в серии с Голден Стэйт, Милуоки - в шаге от финала конференции (видео)

В плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации прошли очередные матчи.

В рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации "Хьюстон" сравнял счет в серии с "Голден Стэйт", а "Милуоки" удалось одержать третью победу в противостоянии с "Бостоном". НБА. Плей-офф. Второй раунд "Хьюстон" - "Голден Стэйт" - 112:108 (25:28, 36:26, 32:30, 19:24) "Хьюстон": Харден (38 + 10 подборов), Гордон (20), Такер (17 + 10 подборов), Пол (13 + 8 подборов), Капела (6 + 9 подборов) - старт; Риверс (10), Грин (3), Шамперт (5) "Голден Стэйт": Дюрант (34 + 7 подборов), Карри (30 + 8 передач), Грин (15 + 10 подборов), Томпсон (11 + 7 подборов), Луни (7), Игудала (7 + 8 подборов), Ливингстон (2), МакКинни (2) Счет в серии - 2:2 "Бостон" - "Милуоки" - 101:113 (30:22, 19:25, 23:33, 29:33) "Бостон": Ирвинг (23 + 10 передач), Хорфорд (20), Моррис (18 + 14 подборов), Тейтум (17 + 10 подборов), Браун (16 + 7 подборов) - старт; Хэйворд (2), Смарт (3), Розир (2) "Милуоки": Адетокумбо (39 + 16 подборов), Бледсоу (13), Миддлтон (13 + 7 передач), Миротич (9), Лопес (7 + 8 подборов) - старт; Ильясова (6), Хилл (15), Браун (2), Коннотон (9 + 10 подборов) Счет в серии - 1:3 Как сообщал УНИАН, ранее в плей-офф НБА "Денвер" обыграл "Портленд", а "Торонто" - "Филадельфию".

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