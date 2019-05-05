НБА: Хьюстон в овертайме сократил отставание в серии против Голден Стэйт (видео)

Состоялся один поединок второго раунда плей-офф.

Накануне состоялся один поединок плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации - «Хьюстон» обыграл «Голден Стэйт» в овертайме, сократив отставание в серии второго раунда плей-офф. «Хьюстон» – «Голден Стэйт» 126:121 OT (25:26, 33:23, 33:35, 21:28, 14:9), серия: 1-2 «Хьюстон»: Харден - 41, Гордон - 30, Пол - 14, Капела - 13, Шамперт - 10, Риверс - 8, Такер - 7, Илариу - 3, Хаус, Кларк, Грин, Фарид, Хартенштайн «Голден Стэйт»: Дюрант - 46, Грин - 19, Карри - 17, Игуодала - 16, Томпсон - 16, Ливингстон - 3, Луни - 2, Маккинни - 2, Белл, Кук, Эванс, Богут, Йеребко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter