Свитолина - о сдаче анализов: такое впечатление, что я иду в президенты
16:40, 10 апреля 2019Другое
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Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина почувствовала себя в роли кандидата в президенты Украины.
Элина Свитолина / REUTERS
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина почувствовала себя в роли кандидата в президенты Украины. Шестая ракетка планеты сдала кровь из вены и сказала, что у нее складывается такое впечатление, будто она собирается возглавить страну.
Соответствующее фото Свитолина опубликовала на своей странице в Instagram.
instagram.com/elisvitolina
Напомним, 5 апреля Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь. Зеленский сдал анализы в одной из частных клиник, а Порошенко - на НСК "Олимпийский". Позже экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко предложил обоим кандидатам организовать повторные анализы.
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