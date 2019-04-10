Свитолина - о сдаче анализов: такое впечатление, что я иду в президенты

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина почувствовала себя в роли кандидата в президенты Украины.

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина почувствовала себя в роли кандидата в президенты Украины. Шестая ракетка планеты сдала кровь из вены и сказала, что у нее складывается такое впечатление, будто она собирается возглавить страну.

Соответствующее фото Свитолина опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, 5 апреля Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь. Зеленский сдал анализы в одной из частных клиник, а Порошенко - на НСК "Олимпийский". Позже экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко предложил обоим кандидатам организовать повторные анализы.