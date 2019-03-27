Украинец Лэнь набрал 13 очков в победном матче Атланты против Нового Орлеана в НБА

Игра завершилась со счетом 130:120 в пользу Хоукс.

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации украинский легионер Алексей Лэнь набрал 13 очков в победном матче Атланты против Нового Орлеана.

Игра завершилась со счетом 130:120, сообщает официальный сайт лиги.

За 26 с половиной минут, проведенных на площадке, украинец успел отметиться 13 очками, отдать 2 передачи и совершить 7 подборов. Показатель результативности Алексея стал четвертым в команде в этот вечер.

Самым результативным игроком Хоукс в этот вечер стал Трай Янг, на счету которого 33 балла.

НБА. Регулярный чемпионат.

26 марта.

Кливленд – Бостон 106:116 (27:32, 24:25, 30:31, 25:28)

Кливленд: Секстон (24), Осман (15 + 7 подборов), Лав (10 + 11 подборов + 5 потерь), Томпсон (7), Найт (5) – старт; Кларксон (18), Нэнс (13 + 7 передач), Крисс (7), Стаускас (5), Нваба (2).

Бостон: Смарт (21), Тейтум (21), Хорфорд (19 + 8 подборов), Розир (11), Бэйнс (4) – старт; Хэйворд (15), М-с Моррис (14), Браун (9), Ябуселе (2), Тайс (0).

Майами – Орландо 99:104 (32:18, 19:24, 19:34, 29:28)

Майами: Уэйтерс (26), Ричардсон (17 + 6 передач), Джонс (9 + 7 подборов), Адебайо (9 + 11 подборов), Олиник (4) – старт; Уэйд (22 + 7 подборов + 7 передач), Уайтсайд (10), Драгич (2), Дж. Джонсон (0 + 7 подборов).

Орландо: Вучевич (24 + 16 подборов), Айзек (19), Огастин (17 + 7 передач), Гордон (14 + 10 подборов), Фурнье (11) – старт; Росс (10), Берч (6), Картер-Уильямс (3 + 6 передач), Айванду (0).

Торонто – Чикаго 112:103 (26:18, 30:23, 29:31, 27:31)

Торонто: Лаури (14 + 6 передач + 5 потерь), Ленард (14 + 6 перехватов), Сиакам (13), Грин (8), Марк Газоль (2) – старт; Пауэлл (20), Ибака (16 + 8 подборов), Ануноби (10), Ванвлит (7), Маккоу (4), Лин (2), Микс (2).

Чикаго: Селден (20), Харрисон (15), Арчидиаконо (13), Маркканен (10 + 9 подборов), Лопес (10) – старт; Блэйкни (11), Сэмпсон (10), Луваву-Кабарро (8), Фелисио (6 + 8 подборов).

Шарлотт – Сан-Антонио 125:116 OT (29:23, 26:36, 27:21, 24:26, 19:10)

Шарлотт: Уокер (38 + 9 подборов + 11 передач), Бэйкон (24), Бриджес (10), Марв. Уильямс (8), Бийомбо (2) – старт; Камински (15 + 10 подборов), Эрнангомес (10), Грэм (7 + 7 передач), Лэмб (6), Монк (5).

Сан-Антонио: Дерозан (30 + 8 подборов), Олдридж (20 + 15 подборов), Форбс (16), Пелтль (7 + 7 подборов), Уайт (4 + 7 передач) – старт; Белинелли (17 + 10 подборов), Гэй (16 + 9 подборов), Бертанс (6), Миллс (0), Уокер (0), Пондекстер (0).

Новый Орлеан – Атланта 120:130 (34:42, 23:28, 30:32, 33:28)

Новый Орлеан: Рэндл (24 + 9 подборов + 6 потерь), Джексон (20), Пэйтон (11 + 9 передач), Уильямс (8), Диалло (5) – старт; Вуд (23 + 9 подборов + 6 блок-шотов), Кларк (12), Миллер (9), Джонсон (8), Окафор (0).

Атланта: Янг (33 + 12 передач), Дедмон (18 + 9 подборов), Коллинз (12 + 7 подборов), Принс (9), Хертер (8) – старт; Бембри (18), Лень (13 + 7 подборов), Картер (12), Андерсон (3), Бэйзмор (2), Дэвис (2), Адамс (0).

Миннесота – Клипперс 111:122 (23:42, 32:33, 30:25, 26:22)

Миннесота: Таунс (24 + 13 подборов), Уиггинс (22), Шарич (18), Джонс (13 + 8 передач), Окоги (9) – старт; Бэйлесс (9), Бэйтс-Диоп (7), Рейнольдс (5), Дженг (4), Террелл (0), Уильямс (0), Толливер (0).

Клипперс: Галлинари (25 + 10 подборов), Темпл (15), Беверли (11), Гилджес-Александер (10), Зубац (8) – старт; Уильямс (20 + 7 передач), Харрелл (18), Чендлер (6), Грин (5), Уоллес (4), Робинсон (0), Торнвелл (0), Мотли (0).

Милуоки – Хьюстон 108:94 (20:25, 38:28, 32:18, 18:23)

Милуоки: Бледсоу (23 + 7 передач), Адетокумбо (19 + 14 подборов + 5 потерь), Миддлтон (13), Лопес (13 + 8 подборов), Браун (8 + 11 подборов) – старт; Коннотон (14 + 7 подборов), Уилсон (7), Ильясова (7), Джордж Хилл (4), Фрэйзер (0), Колсон (0).

Хьюстон: Харден (23 + 10 подборов + 7 передач), Пол (19 + 9 подборов), Капела (17 + 11 подборов), Такер (3), Гордон (0) – старт; Хауз (15), Шамперт (6), Кларк (6), Риверс (5), Чиозза (0), Хартенштайн (0).

Даллас – Сакраменто 121:125 (23:25, 33:29, 33:33, 32:38)

Даллас: Дончич (28 + 12 подборов + 12 передач), Пауэлл (21 + 13 подборов + 4 блок-шота), Брансон (15), Новицки (9), Джексон (2) – старт; Клебер (17), Брокхофф (11), Берк (8), Финни-Смит (7), Харрис (3).

Сакраменто: Фокс (23 + 8 передач), Барнс (18), Хилд (17), Коули-Стайн (16 + 7 подборов), Бьелица (8) – старт; Богданович (14), Бэгли (14), Феррелл (7), Брюэр (4), Куфос (4).

Денвер – Детройт 95:92 (27:9, 39:30, 15:23, 14:30)

Лейкерс – Вашингтон 124:106 (34:29, 33:27, 30:27, 27:23)