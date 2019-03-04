Филадельфия обыграла Айлендерс, Вегас победил Ванкувер в НХЛ

"Вашингтон" по буллитам обыграл "Рейнджерс".

Накануне состоялись очередные поединки регулярного первенства НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» встречался на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра закончилась победой "Вашингтона" по буллитам со счётом 3:2. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Хозяева открыли счёт на 45-й секунде - Райан Строум огорчил вратаря соперников Брэйдена Холтби. «Вашингтон» отыгрался благодаря Карлу Хагелину, а в середине первого периода Андре Бураковски вывел гостей вперёд. «Рейнджерс» восстановили паритет во втором периоде в результате гола Павла Бучневича. В серии буллитов удача была на стороне гостей. Решающий победный бросок - на счету Александра Овечкина.

Рейнджерс – Вашингтон – 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Строум (Крайдер), 1:1 – 2 Хагелин (Орпик, Эллер), 1:2 – 10 Бураковски (Бойд, Дауд), 2:2 – 34 Бучневич (Деанджело, Хитил).

Айлендерс – Филадельфия – 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 8 Конекны (Хегг, Гудас), 0:2 – 14 Сэнхайм (Жиру), 0:3 – 23 Лоутон (Раффль), 0:4 – 35 Кутюрье (Жиру, Линдблум), 1:4 – 55 Пелек (Бэйли, Лэдд).

Коламбус – Виннипег – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Шайбы: 0:1 – 2 Нику (Перро, Чьяро), 1:1 – 11 Фолиньо (Эткинсон, Панарин), 1:2 – 20 Уилер (Шайфли, Куликов), 2:2 – 37 Джонс (Веренски, Панарин), 2:3 – 47 Уилер (Шайфли, Болье), 2:4 – 57 Уилер (Болье, Лайне), 2:5 – 59 Уилер (Копп, Шайфли).

Вегас – Ванкувер – 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 25 Пачиоретти (Штястны, Шмидт), 2:0 – 28 Карпентер (Теодор, Бельмар), 3:0 – 38 Смит (Маршессо, Карлссон).

Анахайм – Колорадо – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 3 Сильверберг (Гуле), 2:0 – 30 Фаулер (Сильверберг, Ракелль), 2:1 – 44 Брассар (Комфер, Седерберг).

Флорида – Оттава – 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 5 Смит (Пяярви-Свенссон, Пажо), 1:1 – 9 Барков (Йэндл, Пысик), 2:1 – 15 Брауэр (Шейэн), 2:2 – 25 Гиббонс (Уайт, Сиси), 2:3 – 37 Балцерс (Воланин, Демело)

Миннесота – Нэшвилл – 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 5 Бонино (Грималди, Симмондс), 1:1 – 36 Фер (), 2:1 – 39 Цукер (Э.Стаал, Сутер), 2:2 – 55 Форсберг (Йоси, Террис).

Сан-Хосе – Чикаго – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 12 Гертл (Хеед), 1:1 – 19 Строум (Сибрук, Дебринкат), 2:1 – 21 Майер (Донской, Хеед), 2:2 – 26 Густафссон (Кит, Тэйвс), 3:2 – 44 Серенсен (Донской, Торнтон), 4:2 – 48 Карлссон (Хэйли, Бернс), 5:2 – 57 Карлссон (Хэйли, Гудроу).