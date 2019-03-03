Белый Барс добыл сухую победу над Динамо в первом матче четвертьфинальной серии УХЛ

Серия матчей 1/4 финала проходит до двух побед одной из команд.

В Харькове состоялся первый четвертьфинальный поединок плей-офф Украинской хоккейной лиги между местным МХК «Динамо» и «Белым Барсом». Гости одержали победу - 2:0 - и повели в серии до двух побед со счетом 1:0.

Первый период поединка завершился без заброшенных шайб, однако явным преимуществом всё же владел «Белый Барс», перебросав своих харьковских оппонентов со счётом 5-1. Стоит отметить уверенную игру голкиперов, которые во многом спасали команды от пропущенных голов.

Результативными атаки стали только во втором периоде. Белоцерковцы дважды за 15 секунд смогли прошить Тимура Мамедова и завладеть комфортным преимуществом – Артём Гребеник и Богдан Арабов отправили с пятака две фактически идентичных шайбы в ворота противника и сделали счет 0:2 на табло.

Третья двадцатиминутка полностью повторила сценарий первой – период закончился без заброшенных шайб и с явным преимуществом белоцерковской команды. Динамовцы так и не смогли реализовать свои моменты и подарили Кириллу Кучеру первый "сухарь" в текущем розыгрыше плей-офф.

Второй матч четвертьфинальной серии между МХК «Динамо» и «Белым Барсом» состоится 6 марта в 18:45 в Белой Церкви.

МХК «Динамо» – «Белый Барс» 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 Гребеник (Панченко, Бородай), 30:10; 0:2 Арабов (Печерских), 30:25;

МХК Динамо: Мамедов (Гурко); Фирсов - Скрипец, Поддубный - Лисин, Наливайко - Бабчук, Шматько - Друбецкой; Чердак (К) - Максименко (А) - Олейник (А), Худяков - Праведный - Геворкян, Халин - Сиротенко - Пойманов, Колядинский - Гайдамака.

Белый Барс: Кучер (Качула); Логач - Ядловский (А), Васильев - Таран (К), Гребеник - Грицюк, Гриценко - ; Куцевич (А) - Качан - Лесников, Панченко - Ружников - Бородай, Печерских - Дурдыев - Арабов, Симчук.

Напомним, ранее в своём первом матче 1/4 финала «Днепр» разгромил «Ледяных Волков».