«Днепр» разгромил «Ледяных Волков» в первом матче плей-офф УХЛ

Херсонцы выиграли игру в Киеве со счетом 1:7.

Херсонский «Днепр» разгромил киевских «Ледяных Волков» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги Пари-матч.

Игра завершилась со счетом 1:7, сообщает официальный сайт лиги.

Уже в первом периоде многое стало понятно в этом матче. «Днепр» забросил три безответные шайбы, которые на свой счет записали Никита Коваленко, Евгений Зык и Дмитрий Пугачев и сделали существенный задел для победы.

Во втором периоде Иван Золотухин забросил четвертую шайбу и вынудил главного тренера «Ледяных Волков» Николая Сидорова заменить Виталия Власенко на Никиту Глотова.

До конца периода киевская команда смогла ответить одним голом, который в меньшинстве оформил Алексей Овчинников.

Третий период вместил себя еще три заброшенные шайбы «Днепра». Дмитрий Пугачев забросил еще дважды и оформил хет-трик, еще один гол на свой счет записал Андрей Жвачкин. Также отметим, что в третьем периоде после долгого отсутствия из-за травмы на лед вернулся форвард «Днепра» Алексей Янишевский.

Вторая игра серии между этими командами состоится 5 марта в Херсоне.

В другой четвертьфинальной серии сыграют харьковское «Динамо» и «Белый Барс» из Белой Церкви.

УХЛ. Плей-офф. Первый раунд

«Ледяные Волки» – «Днепр» 1:7 (0:3, 1:1, 0:3) серия - 0:1

0:1 – Коваленко (Жвачкин) – 02:16, 0:2 – Зык (Ромащенко, Бондаренко) – 06:20, 0:3 – Пугачев (Дунаев, Бондаренко – бол.) – 12:24, 0:4 – Золотухин (Пугачев, Коваленко) – 23:38, 1:4 – Овчинников (Боронило – мен.) – 34:46, 1:5 – Жвачкин (Декало, Коваленко) – 40:56, 1:6 – Пугачев (Дунаев) – 41:17, 1:7 – Пугачев (Ромащенко, Зык) – 46:28

Вратари: Власенко (Глотов, 23:38) – Петров.