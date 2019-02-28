Япония введет запрет на курение на Олимпиаде-2020 в Токио

В прошлом году Япония законодательно запретила курение в общественных заведениях.

Организаторы Олимпийский игр-2020 в Токио запретят курение и использование вейп-устройств на всех олимпийских объектах.

Об этом сообщает Inside the Games.

«Основываясь на разработке закона Японии и указаниях Международного олимпийского комитета (МОК), организаторы Игр-2020 с целью защитить здоровье и безопасность спортсменов, зрителей и официальных лиц решили принять строгую политику в отношении курящих и запретить курение в помещениях, на открытом воздухе и в охраняемых периметрах объектов Игр», - гласит заявление оргкомитета Игр.

В прошлом году Япония законодательно запретила курение в общественных заведениях, но эта мера исключает примерно половину всех баров и ресторанов.

В стране разрешена реклама табака на телевидении, сигаретные пачки не содержат графических предупреждений о вреде для здоровья, а табак дешев по сравнению с другими крупными городами.

Как сообщает АР, японское правительство имеет большую долю в табачном бизнесе. Ей принадлежит треть акций крупнейшей сигаретной компании Japan Tobacco Inc.

Летние Олимпийские игры будут проходить в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.