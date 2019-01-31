НОК привлек 1,250 миллиона гривен на подготовку украинских баскетболистов к Токио-2020

Эти средства будут направлены на тренировочные сборы, а также участие в международных соревнованиях в течение 2019-2020 годов.

Благодаря эффективному сотрудничеству с Олимпийской солидарностью Международного Олимпийского Комитета Национальному олимпийскому комитету Украины удалось привлечь 1 млн. 250 тыс. гривен для подготовки женских и мужских сборных Украины по баскетболу к Играм ХХХІІ Олимпиады 2020 года в Токио.

Эти средства будут направлены на тренировочные сборы, а также участие в международных соревнованиях в течение 2019-2020 годов, сообщает официальный сайт НОК Украины.

«Игровые виды спорта в нашей стране пользуются большой популярностью. Верю, что нашим командам по силам пробиться в олимпийский Токио. В частности, вселяют надежду стабильные успехи наших сборных 3х3, что является логическим итогом замечательной работы большого коллектива во главе с президентом Федерации баскетбола Михаилом Бродским. Мы прекрасно помним «серебряное» выступление на І Европейских играх-2015 и «бронзовый» триумф на прошлогоднем чемпионате Европы наших девушек, а также знаковое достижение на чемпионате мира-2017 украинских ребят, которые стали третьими. Уверен, эти средства, привлеченные Национальным олимпийским комитетом от международных партнеров, позволят нашим сборным успешно преодолеть олимпийскую квалификацию и удачно выступить на Олимпийских играх-2020», - отметил президент НОК Сергей Бубка.

Напомним, что ранее в рамках сотрудничества с Олимпийской Солидарностью МОК Национальному олимпийскому комитету Украины удалось существенно увеличить количество ежемесячных стипендий для ведущих спортсменов Украины, которые готовятся к Токио-2020. Вместо 12-ти стипендий, которые предусматриваются для НОКов мира, для Украины было выделено сразу 30. Общий бюджет программы, которая продлится с января 2019 года до августа-2020 составит около 6 млн. гривен.

«Очень приятно, что Украина имеет высокий авторитет и уважение в мировом олимпийском движении. Благодарен Олимпийской солидарности МОК за такую важную поддержку украинского спорта и олимпийцев», - подчеркнул Сергей Бубка.