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Полетели искры: видео аварии с участием 18 машин порвало сеть

15:35, 18 февраля 2019
Другое
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CBS Sports

Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте NASCAR.

Машины двигались плотной группой, внезапно две из них - Ford и Toyota - столкнулись. Из-за этого на треке возникла массовая авария, участниками которой в общей сложности стали 18 пилотов. От многочисленных столкновений на трассе появились искры и задымление.

Никто из водителей не пострадал. Гонка была прервана на некоторое время, а потом возобновлена.

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Теги: #автогонки