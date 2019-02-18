Полетели искры: видео аварии с участием 18 машин порвало сеть
15:35, 18 февраля 2019Другое
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Инцидент с многочисленными столкновениями на трассе обошелся без жертв.
CBS Sports
18 гоночных машин попали в аварию во время заезда серии Monster Energy NASCAR Cup - Daytona 500.
Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте NASCAR.
Машины двигались плотной группой, внезапно две из них - Ford и Toyota - столкнулись. Из-за этого на треке возникла массовая авария, участниками которой в общей сложности стали 18 пилотов. От многочисленных столкновений на трассе появились искры и задымление.
The Big One strikes in the closing laps at @DISupdates.#DAYTONA500pic.twitter.com/wBHo7EH6Ok— NASCAR (@NASCAR) 17 лютого 2019 р.
Никто из водителей не пострадал. Гонка была прервана на некоторое время, а потом возобновлена.
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