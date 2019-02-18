Полетели искры: видео аварии с участием 18 машин порвало сеть

Инцидент с многочисленными столкновениями на трассе обошелся без жертв.

18 гоночных машин попали в аварию во время заезда серии Monster Energy NASCAR Cup - Daytona 500.

Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте NASCAR.

Машины двигались плотной группой, внезапно две из них - Ford и Toyota - столкнулись. Из-за этого на треке возникла массовая авария, участниками которой в общей сложности стали 18 пилотов. От многочисленных столкновений на трассе появились искры и задымление.

Никто из водителей не пострадал. Гонка была прервана на некоторое время, а потом возобновлена.