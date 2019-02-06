НБА: Индиана разнесла Лейкерс, очередная неудача Нью-Йорка

В НБА состоялось восемь поединков.

5 февраля были сыграны восемь матчей чемпионата НБА. Вашему вниманию результаты состоявшихся поединков. Индиана – Лейкерс 136:94 (33:26, 36:20, 32:27, 35:21) Индиана: Богданович - 24, Тёрнер - 22, Холидей - 17, Самнер - 17, Сабонис - 17, Джозеф - 13, Янг - 12, Эванс - 7, Коллисон - 5, Рид - 2. Лейкерс: Джеймс - 18, Макги - 16, Стивенсон - 13, Кузма - 12, Ингрэм - 12, Зубац - 8, Михайлюк - 5, Вагнер - 5, Рондо - 3, Колдуэлл-Поуп - 2. Кливленд – Бостон 96:103 (30:28, 21:31, 28:26, 17:18) Кливленд: Секстон - 27, Бёркс - 21, Нэнс - 11, Нваба - 8, Деллаведова - 8, Жижич - 8, Кларксон - 7, Блоссомгейм - 4, Адель - 2. Бостон: Тэйтум - 25, Хэйворд - 18, Смарт - 17, Браун - 13, Хорфорд - 9, Розир - 8, Уонамэйкер - 7, Тайс - 6. Нью-Йорк – Детройт 92:105 (28:36, 26:27, 17:15, 21:27) Нью-Йорк: Смит - 25, Робинсон - 13, Нокс - 11, Мэтьюз - 9, Джордан - 8, Вонле - 7, Томас - 6, Аллен - 5, Трир - 4, Дотсон - 4. Детройт: Гриффин - 29, Джексон - 19, Буллок - 19, Драммонд - 17, Кальдерон - 6, Пачулия - 5, Джонсон - 3, Гэллоуэй - 3, Кеннард - 2, Браун - 2. Читайте такжеНБА: Лень помог Атланте переиграть Вашингтон в результативном матче Шарлотт – Клипперс 115:117 (25:26, 33:27, 34:31, 23:33) Шарлотт: Уокер - 32, Лэмб - 22, Уильямс - 13, Монк - 12, Батюм - 9, Бриджес - 8, Бийомбо - 7, Зеллер - 6, Паркер - 4, Кидд-Гилкрист - 2. ЛА Клипперс: Харрис - 34, Л. Уильямс - 31, Харрелл - 16, Беверли - 15, Скотт - 9, Гилджис-Александер - 6, Брэдли - 6. Филадельфия – Торонто 107:119 (28:40, 27:32, 27:28, 25:19) Филадельфия: Эмбиид - 37, Симмонс - 20, Батлер - 18, Коркмаз - 11, Мускала - 8, Шамет - 6, Макконел - 4, Болден 3. Торонто: Ленард - 24, Лаури - 20, Ибака - 20, Сиакам - 16, Пауэл - 14, Монро - 10, Райт - 8, Ванвлит - 3, Грин - 2, Ануноби - 2. Оклахома-Сити – Орландо 132:122 (31:32, 31:37, 36:23, 34:30) Оклахома-Сити: Джордж - 39, Шредер - 20, Грант - 19, Уэстбрук - 16, Адамс - 14, Надер - 11, Фергюсон - 10, Паттерсон - 3. Орландо: Росс - 26, Фурнье - 25, Гордон - 18, Вучевич - 17, Айзек - 14, Огастин - 8, Берч - 8, Ивунду - 6. Мемфис – Миннесота 108:106 (32:19, 34:35, 19:29, 23:23) Мемфис: Конли - 25, Джексон - 23, Рэбб - 19, Холидей - 17, Кабокло - 9, Вошбарн - 7, Ваттанабе - 5, Мэк - 3. Миннесота: Таунс - 26, Шарич - 22, Денг - 18, Уиггинс - 12, Окоги - 11, Дженг - 8, Бейлисс - 5, Гибсон - 2, Кэннан - 2. Портленд – Майами 108:118 (30:34, 25:28, 24:32, 29:24)

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