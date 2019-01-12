Запорожье не догнал Киев-Баскет в столице в матче баскетбольной Суперлиги

Игра завершилась со счетом 88:83.

В субботу столичный Киев-Баскет принимал Запорожье во втором домашнем матче игровой недели.

Игра завершилась со счетом 88:83, сообщает официальный сайт соревнований.

Ключевым в первой половине стал мощный рывок хозяев в первой четверти, которую команда Евгения Мурзина выиграла со счетом 30:10. Во второй десятиминутке гости сумели выровнять игру, но не более – на большой перерыв хозяева ушли с солидной 19-очковой преимущества. За первую половину киевляне реализовали 7 трехочковых за 40% меткости, а запорожцам очень помешали 12 потерь, которые они допустили за 20 минут игрового времени.

А вот в третьей четверти Запорожье добавило уже существенно. Гости в первую очередь включились в защите, пропустив за десятиминутку лишь 10 очков, не сбавив при этом обороты в нападении. Классный отрезок провел Холтон, который набрал 10 очков за четверть.

Почувствовав уверенность, гости продолжали доминировать на площадке, сократив отставание до 4 баллов. Но Киев-Баскет сумел вылезти из небольшой психологической ямы и вернуть себе более уверенное преимущество. Запорожцев это не остановило: гости предприняли последнюю попытку наконец догнать киевлян и после меткого трехочкового Кондракова вновь сократили отставание до 4 баллов.

Но на повоноцінний камбэк резервов у команды Плеханова не нашлось. Серия подборов на чужом щите, а также удачная игра в нападении от Латковича и Крика помогла хозяевам сохранить победный счет. Киев-Баскет второй раз в сезоне победил Запорожья дома – 88:83, и вийшош вперед в сезонной серии.

В отношении топ-игроков матча, то персональный рекорд сезона установил Крик, который набрал 32 очка (3/7 двухочковым, 6/10 трехочковых, 8/12 штрафных), а также сделал 2 подбора, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот (РЕ +22). В Запорожье за собой команду вели Холтон и Хилл, набравшие 29 и 27 очков соответственно.

Свой следующий матч Киев-Баскет сыграет 18 января на выезде против Одессы, а Запорожье 17 января зірає дома против Днепра.

Суперлига Пари-Матч. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет – Запорожье 88:83 (30:10, 21:22, 11:23, 26:28)

Киев-Баскет: Латкович 18 + 9 подборов + 9 передач + 4 перехвата, Крик 32 + 4 потери, Крутоус 16 + 7 подборов + 5 передач, Нванкво 4 + 5 подборов, Челован 5 - старт; Луценко, Сандул 5, Носков 0 + 4 подбора, Петров 8, Горобченко.

Запорожье: Холтон 29 - 5 потерь, Кондраков 5, Мироненко 0 + 3 подбора, Хилл 27 + 10 подборов, Пресли 4 + 4 подбора - старт; Буц 5 + 4 подбора, Овдеєнко, Тарасенко 2, Трент 11 + 5 подборов + 5 передач + 3 перехвата + 5 потерь.