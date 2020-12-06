"Заря" одержала уверенную победу в домашнем матче.

"Заря" обыграла "Днепр-1" в 12-м туре чемпионата Украины по футболу. Команды встречались на "Славутич-Арене" в Запорожье.

"Днепр-1" проводил матч в ослабленном составе из-за вспышки коронавируса в клубе.

"Заря" открыла счет в матче после перерыва - Артем Громов отличился после подачи со штрафного и скидки Дмитрия Иванисени. На 75-й минуте Громов оформил дубль ударом, а еще через десять минут Иванисеня довел счет до крупного. Но гости все же сумели избежать разгрома после того, как Александр Назаренко реализовал выход один на один.

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"Заря" после этой победы набрала 17 очков и поднялась на пятое место в УПЛ. У "Днепра-1" - 9 очков и одиннадцатая позиция.

Для луганского клуба эта победа стала четвертой подряд во всех турнирах.

"Заря" - "Днепр-1" - 3:1

Голы: Громов, 52, 73, Иванисеня, 84 - Назаренко, 90

"Заря": Василь, Фаворов, Вернидуб, Абу (Поддубный, 88), Цыганикс (Жуниньо, 89), Назарина, Юрченко, Иванисеня, Громов (Перович, 84), Кабаев, Сайядманеш (Лунев, 52)

"Днепр-1": Сарнавский, Адамюк, Логинов, Сваток, Назаренко, Ди Франко, Игнатенко (Домарацкий, 71), Кравченко (Батагов, 71), Ярмолюк, Коркишко, Хобленко

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Автор: Антон Дударь