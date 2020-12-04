COVID-19 выявлен у футболистов и сотрудников "Днепра-1".

В "Днепре-1" произошла массовая вспышка коронавируса.

Об этом стало известно порталу fcdnipro.com.

На данный момент положительные тесты сдали порядка двадцати человек. Это футболисты и представители штаба клуба.

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При этом сообщается, что УПЛ отказала "Днепру-1" в переносе матча 12-го тура против "Зари", который запланирован на 6 декабря.

"Пока сложно сказать, на какой состав может рассчитывать тренерский штаб в ближайшем матче", - отмечает источник.

После одиннадцати туров "Днепр-1" занимает в УПЛ 12-е место, набрав 8 очков.

Ранее в ноябре коронавирусом в "Днепре-1" переболели главный тренер команды Игор Йовичевич, его ассистент Юрий Беньо, а также игроки Сергей Кравченко и Владимир Адамюк.

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Автор: Антон Дударь