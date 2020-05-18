Корейский футбольный клуб заполнил пустые трибуны секс-куклами (фото)

Клубу пришлось извиняться перед болельщиками.

Южнокорейский футбольный клуб "Сеул" разместил на трибунах секс-куклы во время одного из матчей после возобновления сезона.

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Об этом сообщает AFP.

Поединок "Сеул" - "Кванчжу" проходил 17 мая и завершился победой хозяев со счетом 1:0. Чемпионат Южной Кореи был возобновлен при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

При этом клуб решил разместить на стадионе 30 секс-кукол, чем вызвал гнев у фанатов. Надувные изделия были рассажены с учетом социального дистанцирования, а некоторые были одеты в футболки с рекламой магазина секс-игрушек, а также держали в руках рекламные плакаты этого спонсора.

"Сеул" уже извинился перед болельщиками. В клубе настаивают, что не знали о предназначении кукол, а компания Dalcom просто предложила разместить манекены с рекламой своего бренда.

УНИАН ранее сообщал о том, что немецкий клуб заполнил стадион картонными "болельщиками" перед возобновлением сезона.