Корейский футбольный клуб заполнил пустые трибуны секс-куклами (фото)
Южнокорейский футбольный клуб "Сеул" разместил на трибунах секс-куклы во время одного из матчей после возобновления сезона.
Читайте такжеФутболист корейского клуба забил потрясающий гол пяткой (видео)
Об этом сообщает AFP.
Поединок "Сеул" - "Кванчжу" проходил 17 мая и завершился победой хозяев со счетом 1:0. Чемпионат Южной Кореи был возобновлен при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.
При этом клуб решил разместить на стадионе 30 секс-кукол, чем вызвал гнев у фанатов. Надувные изделия были рассажены с учетом социального дистанцирования, а некоторые были одеты в футболки с рекламой магазина секс-игрушек, а также держали в руках рекламные плакаты этого спонсора.
"Сеул" уже извинился перед болельщиками. В клубе настаивают, что не знали о предназначении кукол, а компания Dalcom просто предложила разместить манекены с рекламой своего бренда.
УНИАН ранее сообщал о том, что немецкий клуб заполнил стадион картонными "болельщиками" перед возобновлением сезона.