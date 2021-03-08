Порту - Ювентус / фото REUTERS
9 марта в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся "Ювентус" и "Порту". Матч пройдет на домашнем стадионе итальянцев - "Альянц Стейдиум" в Турине.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Ювентус - Порту.
Напомним, что в первом поединке чемпионы Португалии сенсационно победили со счетом 2:1.
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Ювентус - Порту: где смотреть матч
Прямую трансляцию матча "Ювентус" - "Порту" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".
Также трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO.
Начало встречи - в 22.00.
"Ювентус" - "Порту": перед матчем
- "Ювентус" с 15 очками вышел в плей-офф с первого места в своей группе, опередив "Динамо" Киев, "Ференцварош" и каталонскую "Барселону" по личным встречам.
- "Порту" набрал 13 очков в непростой группе с "Марселем", "Манчестер Сити" и "Олимпиакосом" и занял второе место.
- "Ювентус" и "Порту" уже пересекались в плей-офф Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Это было в 2017 году. Тогда общий счет по итогам двух матчей был 3:0 в пользу "Ювентуса".
- Андреа Пирло не сможет рассчитывать на Пауло Дибалу, Родриго Бентанкура и Джорджо Кьеллини, которые в лазарете у туринцев.
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