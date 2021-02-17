Португальцы смогли отомстить за поражение четырехлетней давности.

Португальский "Порту" и итальянский "Ювентус" провели первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоялся на стадионе "Драгау" в Порту.

Голы португальская команда забивала на первых минутах обоих таймов - прямо в дебюте 45-минуток. На 2-й минуте забил Тареми, а на 46-й - Марега.

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"Ювентус" прибавил обороты во втором тайме и отквитал один мяч. Гол забил Федерико Кьеза. Это особенно важно учитывая правило выездного гола.

"Порту" - "Ювентус" - 2:1

Голы: Тареми, 2, Марега, 46 - Кьеза, 83

"Порту": Марчесин, Манафа, Сануси, Пепе, Мбемба, Отавио (Диаш, 57), Урибе, Корона (Ндиайе, 90), Сержиу Оливейра (Консишкау, 90), Тареми, Марега (Груич, 66)

"Ювентус": Щенсны, Данило, де Лигт, Кьеллини (Демирал, 35), Алекс Сандро, Бентанкур, Рабьо, Кулусевски (Рэмзи, 77), Маккенни (Мората, 63), Кьеза, Роналду

Предупреждения: де Лигт, 63, Данило, 82, Демирал, 87, Алекс Сандро, 92

"Порту" - "Ювентус": итоги матча

"Порту" не смог провести свой шестой матч подряд в Лиге чемпионов "на ноль". Португальцы были близки к тому, чтобы сохранить свои ворота неприкосновенными, но не получилось.

Форвард чемпионов Португалии Мехди Тареми отличился голом на 63-й секунде. Это самый быстрый гол в плей-офф ЛЧ с 2013 года. Тогда Давид Алаба в 1/4 финала забил "Ювентусу" на 24-й секунде встречи.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored был признан Муса Марега ("Порту").

Ответный матч состоится 9 марта.

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Автор: Будрин Артем