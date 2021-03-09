У туринцев есть 90 минут, что бы исправить положение и пройти в следующую стадию.

9 марта пройдет ответный матч 1/8 Лиги чемпионов, в котором "Ювентус" и "Порту" определят кто из них больше достоин четвертьфинала самого престижного турнира.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 на домашнем поле "Ювентуса" - "Альянц Стэйдиум".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Порту".

Первый поединок закончился неожиданной победой "Порту" в один мяч.

1/8 Лиги чемпионов, плей-офф

Ювентус - Порту

Онлайн-трансляция матча

Обе команды по два раза побеждали в Лиге чемпионов. К тому же за последние 5 лет туринцы дважды достигали финала, но оба раза уступали в нем испанским грандам.

Ювентус - Порту: где смотреть матч

"Ювентус" с 15 очками вышел в плей-офф с первого места в своей группе, опередив "Динамо" Киев, "Ференцварош" и каталонскую "Барселону" по личным встречам. В свою очередь "Порту" набрал 13 очков в непростой группе с "Марселем", "Манчестер Сити" и "Олимпиакосом" и занял второе место.

Команды уже пересекались в плей-офф Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Это было в 2017 году. Тогда общий счет по итогам двух матчей был 3:0 в пользу "Ювентуса".

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Обслуживать матч будет бригада арбитров с Нидерландов во главе с Бьорном Кёйперсом.

Тренер "Ювентуса" Андреа Пирло в преддверии матча:

"Мы очень хорошо осознаем, что давление - на наших плечах, но мы не прячемся от него. У нас есть все для того, чтобы пройти дальше, но мы не будем недооценивать нашего соперника. "Порту" - очень хорошая, крепкая команда, но мы "Ювентус", мы должны думать о выходе в следующий раунд".

"Завтра нам нельзя ошибаться. На протяжении всей игры надо будет действовать максимально энергично и сосредоточенно. Кьеллини тренировался в общей группе, чувствует себя хорошо и, думаю, будет доступен завтра. Де Лигт только разминался с командой, затем же работал отдельно".

Точно матч пропустит звездный хавбек "Ювентуса" Пауло Дибала, который продолжает лечить травму.

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Авторы: Антон Дударь, Будрин Артем